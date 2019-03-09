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İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!

PKK için ‘yere izmarit bile atmıyorlar’ şeklinde güzellemelerin yayınlandığı Cumhuriyet’te kadınlara “Babanızı öldürün” çağrısı yapıldı.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:35
İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!

 Haber Merkezi 

Cumhuriyet gazetesi skandal yayınlarına devam ediyor. FETÖ’nün kalesine dönen, PKK için ‘yere izmarit bile atmıyorlar’ şeklinde güzellemelerin yayınlandığı Cumhuriyet’te kadınlara “Babanızı öldürün” çağrısı yapıldı.

İşte ‘feminazi’ bu

Cumhuriyet’te kalem oynatan Mine Söğüt’ün 8 Mart kadınlar gününde yayınlanan yazısında sözde mağdur kadınlara yönelik provokatif söylemlerde bulunuldu. “Evdeki baba” başlıklı yazıda, gayri meşru çocuğunu öldürerek çöpe atan kadının değil kadının babasının suçlu olduğu algısı oluşturuldu. Yazıda, “Siz sıradan bir hayat yaşarken... Bu ülkede bir evin tuvaletinde bir kadın gizlice bir bebek doğurdu kanlar içinde. Sonra annesiyle birlikte yeni doğan bebeği ağzını sıkı sıkı bağladıkları bir çöp torbasına koydular. Ve bir caminin önündeki çöp konteynırına attılar. Sonra eve dönüp yattılar. Sanmayın ki o iki kadının korkusu ve cinneti sadece o iki kadının korkusu ve cinnetidir. Evdeki babanın yapabileceklerinden korkan tüm kadınlar aslında aynı cinayetleri hep birlikte işlerler ve aynı korkuyla hayatın en tehlikeli yerine sinerler” denildi.

Resmen ‘babayı öldür’ çağrısı

Erkek düşmanlığı adına “suçlu koca” olmayınca “suçlu baba” algısının oluşturulduğu yazısında Mine Söğüt, sözde mağdur kadınlara çağrı yaparak şu dudak uçuklatan sözlere yer verdi: “Çocuğu değil babayı öldürün. Siz yıkılmayın, devleti yıkın. Evdeki babadan, sokaktaki babadan, devletteki babadan hiç ama hiç korkmadan.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:35
  1. Cumhuriyet gazetesi
  2. FETÖ
  3. PKK
  4. Cumhuriyet
  5. Mine Söğüt
  6. 8 Mart kadınlar günü

YORUM YAZ

  • ADIM HANSADIM HANS20 dk önce
    PKK VE FETÖ aynı kafa..Vatan millet düşmanlığında üzerinize yok maazallah, sizi gidi fettuşiler siziii...Hocanızın duası tuttu ocağınıza ateşler düştü yuvanız başınıza yıkıldı ey fettuşiler... Hâlâ uyanmazmısınız 1dolarlabüyülenmiş ümmetin en safları?Herkes sizi eskiden severdi, örnek gösterirdi. Şimdi herkes size lânet okuyor ama aranızdan kimse bunu anlayıp pişman olamıyor... Hocalarınız size büyü yapmış, alttan işi götürürüyor, sizin haberiniz bile yok... Ey saf Pkk, Daeş, Fetö "mücahitleri". Hepiniz cehennemin yolunda epey bir yol alıyorsunuz
  • Ahmet ŞirinAhmet Şirin22 dk önce
    Kurban olduğum Allah sizi bildiği gibi yapsın belanızı versin
  • rahmirahmi36 dk önce
    Adalet olsa, bu söylemler suç olurdu ama nerde, şimdi daha çok itibar görecekler, siyasisinden, medyasına akıl almaz bir erkek düşmanlığı var.
  • osman!!!osman!!!38 dk önce
    Erkek düşmanlığının sınırı yok artık ülkemizde, herkes siyasetçisinden, medyasına. çok tehlikeli ve aileyi bitirmeyi hedefleyen bir kin ve nefret söylemleri içindeler..
  • nevzat45nevzat4539 dk önce
    Erkeği her türlü aşağılama, öldürmeye teşvik etmek, modernliğin simgesi haline geldi ülkemizde, bu algıyı yaratanlar utansın, biri çıkıp da annenizi öldürün! diye bir imada bulunsa, feminist ve eşcinselleri destekleyen yayın organları acaba bu kadar sessiz kalırmıydı.
  • mustafamustafa41 dk önce
    Ülkenin cumhurbaşkanı daha dün kadınlara haksızlık yapılıyor diye magduriyet algısı yaratıyorsa, cumhuriyet gibi gazetenin babanızı öldürün algısı yaratması çok normal geliyor bana.
  • şenay doğan şenay doğan 59 dk önce
    baba cennetin orta kapısıdır dilersen bu kapıyı muhafaza et dilersen terket muhammed mustafa sav allaha emanet olun
  • alper tungaalper tunga1 sa önce
    ama sadece senin babanı, nasıl bir evlilikten doğdun sen böyle
  • aminamin1 sa önce
    israildesenin yaptığını yapanı neyaparlar biliyonmu kazıkgüle güle oraya gidesin burada yapmakistediğini onlara yapasınız onlarda size doğruyu göstersin amin

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