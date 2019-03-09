İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!

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Cumhuriyet gazetesi skandal yayınlarına devam ediyor. FETÖ’nün kalesine dönen, PKK için ‘yere izmarit bile atmıyorlar’ şeklinde güzellemelerin yayınlandığı Cumhuriyet’te kadınlara “Babanızı öldürün” çağrısı yapıldı.

İşte ‘feminazi’ bu

Cumhuriyet’te kalem oynatan Mine Söğüt’ün 8 Mart kadınlar gününde yayınlanan yazısında sözde mağdur kadınlara yönelik provokatif söylemlerde bulunuldu. “Evdeki baba” başlıklı yazıda, gayri meşru çocuğunu öldürerek çöpe atan kadının değil kadının babasının suçlu olduğu algısı oluşturuldu. Yazıda, “Siz sıradan bir hayat yaşarken... Bu ülkede bir evin tuvaletinde bir kadın gizlice bir bebek doğurdu kanlar içinde. Sonra annesiyle birlikte yeni doğan bebeği ağzını sıkı sıkı bağladıkları bir çöp torbasına koydular. Ve bir caminin önündeki çöp konteynırına attılar. Sonra eve dönüp yattılar. Sanmayın ki o iki kadının korkusu ve cinneti sadece o iki kadının korkusu ve cinnetidir. Evdeki babanın yapabileceklerinden korkan tüm kadınlar aslında aynı cinayetleri hep birlikte işlerler ve aynı korkuyla hayatın en tehlikeli yerine sinerler” denildi.

Resmen ‘babayı öldür’ çağrısı

Erkek düşmanlığı adına “suçlu koca” olmayınca “suçlu baba” algısının oluşturulduğu yazısında Mine Söğüt, sözde mağdur kadınlara çağrı yaparak şu dudak uçuklatan sözlere yer verdi: “Çocuğu değil babayı öldürün. Siz yıkılmayın, devleti yıkın. Evdeki babadan, sokaktaki babadan, devletteki babadan hiç ama hiç korkmadan.”