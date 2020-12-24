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Spor İşte 5 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar...
Spor

İşte 5 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar...

5 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçının ardından 4 karşılaşmada daha takımını yalnız bırakacak. İşte o maçlar...

Yeniakit Publisher
2020-12-24 19:49:00 -
İşte 5 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanına çıkmıştı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, yaşanan tartışma sonrası hakem tarafından saha dışına gönderilmişti.

Bunula beraber PFDK'nın aldığı karar TFF tarafından açıklandı. 5 maç ceza alan Fatih Terim'in hangi maçlarda takımını yalnız bırakacağı belli oldu.

4 maçta yok!

Fatih Terim, Galatasaray'ın oynayacağı Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında yer almayacak. Öte yandan Terim, Galatasaray'ın evinde Göztepe'yi ağırladığı müsabakada tribünde yer alarak 1. cezasını tamamlamıştı.

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