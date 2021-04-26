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Sağlık İşte 26 Nisan koronavirüs tablosu
Sağlık

İşte 26 Nisan koronavirüs tablosu

26 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 20:45:00 - 2021-04-26 20:48:49
İşte 26 Nisan koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi yaşamını yitirdi.

Ağır hasta 3 bin 563 oldu, 48 bin 27 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 121 bin 671'e yükseldi.

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