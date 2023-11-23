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Siyaset İşte 2 somut örnek! Babacan ve Davutoğlu bir öyle bir böyle
Siyaset

İşte 2 somut örnek! Babacan ve Davutoğlu bir öyle bir böyle

Yeniakit Publisher
2023-11-23 11:05:00 -
İşte 2 somut örnek! Babacan ve Davutoğlu bir öyle bir böyle

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Ali Babacan ve  Ahmet Davutoğlu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Daha üç hafta önce, Ali Babacan diyordu ki:

“Ülkemizde hukuksuzluk diz boyu iken, hâlâ bazıları mevcut ekonomik krizi çözmenin hayalini görüyor.”

Babacan’a göre, Türkiye’deki ekonomik krizin çözülmesi için, ona göre ülkemizde var olan hukuksuzluk çözülmeli idi..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hukuksuzluk (vardı-yoktu tartışması da ayrı) çözülmeden, ekonomik kriz de çözülmezdi..

Bu söylemi Ali Babacan, Gezi isyanının organizatörü olan, 8 çocuğu sokağa çıkarıp öldürten, iki polisin ölümüne sebebiyet veren sokak hareketlerinin mimarı, bir savcının şehid edildiği olayların kıvılcımını çakan Can Atalay’ın mahkumiyet kararı üzerine söylüyordu..

Babacan o sözleri, Gezi isyanının finans organizatörü Osman Kavala’nın cezaevinde olması üzerine söylüyordu..

Babacan sözümona o tespiti, HDP’den yıllarca milletvekilliği yapmış Altan Tan’ın da artık itiraf ettiği üzere, Hendek operasyonları ile Kobani kışkırtmaları ile insanları öldürten, devletin polisine, askerine karşı tahriklerde bulunarak, PKK’ya destek veren Selahattin Demirtaş’ın mahkumiyeti üzerinden söylüyordu..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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