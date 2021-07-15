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Gündem İşte 15 Temmuz ruhunu özetleyen kare!
Gündem

İşte 15 Temmuz ruhunu özetleyen kare!

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde darbeci alçaklar lanetlenirken, o gece kaydedilen bir görüntü darbecilerin Türk Milleti'ne neden yenildiğinin özeti niteliğindeydi.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 23:03:00 -

 Yeniakit.com.tr 

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde, darbeci alçaklara lanet yağdı. 251 vatandaşımız şehit edip, binlerce vatandaşımızı da yaralayan FETÖ'cü hainler, milletin direnişi karşısında kaybetti.

15 Temmuz ruhunu özetleyen kare!

15 Temmuz'da gazetecilik görevini yerine getirmek üzere meydanlara inen bir muhabir, canlı yayında yaşananları anlatıyordu. Askerlerin, sivil halka silah sıktığını belirten muhabir, olayların heyecanı ile, "Halk korku içinde" ifadesini kullanmıştı. Muhabirin ifadesine tepki gösteren vatandaşlarsa, "Yalan söyleme. Halkın korkusu yok. Tayyip Erdoğan ölecekse biz de öleceğiz. Burası 2. Çanakkale. İstanbul verilmez, ülke bölünmez." diyerek cevap vermişlerdi.

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Yorumlar

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E verdiler , şu anda kim ibb?
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Vatandaş

Bakanların, mebusların, cumhurun başının ve siyasilerin neden çocukları darbecilere karşı koymak için sokak ve caddelerde yoklar? Sahiden neredelerdi böyle bir günde?
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