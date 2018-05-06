İşte 10 maddede Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi siyasi partiler adaylarını açıkladı. AK Parti ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan. Seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden AK Parti, 24 Haziran seçimleri için hazırlanan 10 maddelik çalışmada, ‘Millet neden Erdoğan’ı tercih ediyor’ sorusunun cevabını irdeledi. Kampanya süresince kullanılacak maddeler ve açıklamaları şöyle oldu:

ETKİN LİDER:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanıdır. Bu sıfatlarla, krizlerin çözümü için BM nezdinde pek çok kez somut girişimlerde bulundu. Dünyadaki krizler ve hukuksuz uygulamalara karşı her daim sesini yükseltti.

REFORMİST LİDER:

Türkiye’ye onlarca yıl hakim olan askeri ve sivil bürokratik oligarşi, karşısında Erdoğan’ı buldu. Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye, darbeci zihniyetle en etkin şekilde mücadele etti, etmeye devam ediyor. Siyasi, sosyal, insan hakları ve küresel reformlar hayata geçirildi, kısıtlama ve yasaklar kaldırıldı. Kürt, Alevi, Roman vb. açılımlarıyla toplumsal birliktelik ve kardeşlik perçinlendi.

MAZLUMLARIN UMUDU:

Erdoğan, mazlum coğrafyalara her daim yardım elini uzattı. Başta BM olmak üzere uluslararası platformlarda onlara sözcülük etti. Somali, Suriye, Arakan, Filistin ve dünyadaki birçok mazlum coğrafyaya insani yardım gönderilmesi kararı aldı. Bu bölgelerde yaşayan farklı millet ve inançtan insanlar, Erdoğan’ı ‘umut’ olarak görüyor.

MİLLETİN ADAMI:

Erdoğan, siyasi hayatı boyunca ‘milletin adamı’ oldu. Sürekli halkın içinde bulundu. Böylece halkın beklentilerini her zaman çok doğru okudu. Vatandaşlarla çok rahat diyalog kurdu, halkın gönlünde yer etti. Her daim ‘milli irade’yi öne çıkardı, sırtını millete yasladı.

GENÇLERİN İRADESİNE GÜVENİYOR:

Erdoğan, gençlerin temsiliyeti ve sorumluluk almalarına hep önem verdi. Bu kapsamda milletvekili seçilme yaşı 18’e düşürüldü. Gençlerin siyasette de ülke yönetiminde de aktif sorumluluk almasına öncülük ediyor.

EKONOMİK İSTİKRAR:

Türkiye, Erdoğan’lı yıllar boyunca istikrarlı şekilde büyüdü. Türkiye’nin son 15 yıldaki ortalama büyümesi yüzde 6, 2017’deki büyüme oranı yüzde 7,4. Bu büyüme, Erdoğan nezdinde sağlanan siyasi istikrarın bir sonucu. 2023 hedefi ise dünya ekonomisinde ilk 10’a girmektir.

MİLLİ BİRLİK:

Türkiye, bugün her anlamda 2. Kurtuluş Savaşını veriyor. Hem devlet içine sızan FETÖ hem de ulusal bütünlüğü hedef alan PKK terör örgütünün saldırılarına hedef oluyor. Erdoğan, terör örgütleriyle etkin mücadeleye liderlik ediyor. Başkomutan sıfatıyla da ‘milli birlik ve beraberliğin teminatı olma’ vazifesi görüyor.

AZALAN DIŞA BAĞIMLILIK:

Türkiye, son yıllarda sanayi, ticaret, teknoloji gibi birçok alanda ‘yerli ve millilik’ ilkesi ile hareket ediyor. ‘Kendi kendine yeten Türkiye’ olma yolunda pek çok proje hayata geçiriliyor. Nükleer santral, yerli kömür ve yenilenebilir enerji ile enerjide dış bağımlılık sonlandırılıyor. Savunma sanayiinde ATAK Helikopteri, ANKA, Bayraktar İHA, Altay tankı ve daha birçok projeyle ülke güvenliğini ilgilendiren teknolojiler geliştiriliyor.

TERÖRLE MÜCADELE:

Türkiye, başta FETÖ, PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerinin saldırılarına hedef olmaktaydı. Ancak Erdoğan, halkın desteğiyle bu saldırılara tavizsiz bir irade ve misliyle karşılık verdi. FETÖ’nün TSK’ya sızdırdığı militanları aracılığıyla 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı darbe teşebbüsü Erdoğan ve halkın iradesi ile engellendi. Yurt içindeki kararlı operasyonlarla terör örgütlerinin beli kırıldı. Terörü kaynağında kurutma hedefiyle de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları başarıyla icra edildi.

DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR:

Küresel krizlerin çözümü için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 5 daimi üyesinin oyu gerekiyor. Erdoğan, “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek bu adaletsizliği her daim dile getirdi. Küresel konularda karar alma tekelinin bu daimi üyelerden alınması gerektiğini her fırsatta savundu.