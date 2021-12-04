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Eğitim İşte 1 milyona yakın öğretmenin beklediği kanun
Eğitim

İşte 1 milyona yakın öğretmenin beklediği kanun

Öğretmenlerin beklediği kanun şekillenmeye başladı. Kanun çıktıktan sonra ilgili alt mevzuatlar güncellenerek, öğretmenler arasındaki sözleşmeli, kadrolu ayrımı kalkacak, maaşlarına artış gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 07:50:00 -
İşte 1 milyona yakın öğretmenin beklediği kanun

750 bin kadrolu, 110 bin sözleşmeli öğretmen ile okul müdür ve müdür yardımcılarından oluşan 90 bin yöneticinin gözü kulağı önümüzdeki günlerde TBMM’de olacak. Bu kanunda öncelikle öğretmenliğin bir kariyer mesleği olduğu öne çıkarılırken, mesleki gelişim ve özlük hakları destekleniyor.

Kanunda yüksek lisans yapanların uzmanlık, doktora yapanların da başöğretmenlik sınavından muaf tutulması planlanarak, akademik kariyer yapmaları destekleniyor. Kanun çıktıktan sonra ilgili yönetmelik değişecek ve kariyer düzenlemesi yenilenecek.

Öğretmenler bu kanunla tüm memurların adaylık sürecinden ayrıştırılıyor. Şu anda öğretmenlik için performans değerlendirme süreci bulunuyor. Yani aday öğretmenlerin 60 iş günü okula devam mecburiyeti var. Adaylık kaldırma sınavına girip geçtikten sonra da uzun ve zor bir süreç onları bekliyor.  

Öğretmen olmak için üniversite sınavında milyonlarca adayı eleyip, bir üniversiteye yerleşen ve sonra burayı bitirip, KPSS ve mülakat engellerini aştıktan sonra atanan öğretmenlerin bu süreci yeni kanunla daha rahat hale getiriliyor. Kanunla, AKS (Adaylık Kaldırma Sınavı) kalkıyor. Onun yerine öğretmenleri mesleğe ya da çalıştığı kuruma hazırlayan, hem oryantasyon hem de mesleki gelişim içeren bir süreç tanımlanıyor. Yani bu süreç eleme amaçlı değil de gelişimi destek amaçlı kullanılacak.

Kanunda bir memur olarak devleti tanıtan eğitimlerin yanı sıra mesleğin özelliklerini aktaran, adayı mesleki açıdan güçlendirecek eğitimler verilecek. Öğretmen adaylarına ilk üç ay ders görevi verilmeyecek. Eleme değil, mesleki gelişim süreci yaşanacak. Adaylık süreci bir yıldan az, iki yıldan çok olmayacak.

Öğretmen adayı, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen tanımlarını önümüzdeki günlerde daha sık duyacağız. Aday öğretmen mesleğe ilk adım atanlar için kullanılıyor. Aday öğretmenler yaklaşık bir yıl boyunca kendisi için tanımlanan eğitim programlarını tamamlamak zorunda. Bu programı tamamlayanların öğretmenlik süreci başlıyor.

10 yılı dolduranlar gerekli eğitimlerden geçip sınavda başarılı olurlarsa “uzman öğretmenlik” sertifikasını alarak özlük haklarına kavuşarak bir derece alacak. Maaşlarına 1000 TL’lik ek zam gelecek. Ancak gerekli eğitimleri alıp, tezli ya da tezsiz ayrımı yapılmaksızın yüksek lisans yapanlar bu sınavdan muaf tutulacak. Şu anda uzman öğretmenlik aşamasına gelmiş kıdemi 10 yıl ve üzeri olan 570 bin öğretmen bulunuyor.

Başöğretmenlik için sadece kıdem yeterli değil, uzmanlık sertifikası alınması gerekiyor. Sistemden önce uzman öğretmenler faydalanıyor. Uzmanlıkta 10 yılı dolduran ve başöğretmenlik için aday olanların sayısı 75 bine yakın.

2000 TL zam

Başöğretmen olmak için de yine uzmanlık sertifikası alıp, gerekli eğitimlerden geçip, başöğretmenlik sınavına girilmesi gerekiyor. Ancak doktora yapanlar bu sınavdan muaf olacak. Başöğretmenlik sertifikası alanların maaşlarına 2000 TL’lik ek zam verilecek. 

110 bin sözleşmeli öğretmenin merakla beklediği kanunda sözleşmeli-kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor. Öğretmen tanımı geliyor. Getirilen tüm yenilikler sözleşmeli ve kadrolu ayrımı olmaksızın herkese uygulanacak.

Sözleşmeli öğretmenlerin yer değişikliğindeki belirsizlik kalkıyor. Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenler gibi disiplin hükümlerine tabii olacak.

 

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