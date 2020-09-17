İstatistikler ortaya koydu! Türkiye'de ömür uzadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 6 ay artarak 78,6 yıla yükseldi.

TÜİK tarafından açıklanan "Hayat Tabloları, 2017-2019" istatistiklerine göre, yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan ‘doğuşta beklenen yaşam süresi’ Türkiye'de 6 ay artarak 78,6 oldu. Bu rakam 2013-2015 döneminde 78 yıl olarak belirlenmişti.

2013-2015 verilerine göre, erkeklerde 75,3 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2017-2019 döneminde 75,9 yıla; kadınlarda ise 80,7 yıldan 81,3 yıla yükseldi. Genel itibariyle kadınların yaşam süreleri erkeklere göre daha uzunken, erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıldır.

15 yaşındakiler için kalan yaşam süresi 64,6 yıl

Çalışma çağının başlangıcı olarak kabul edilen 15 yaşın kalan yaşam süresi erkeklerde 62 yıl, kadınlarda 67,3 yıl iken; ortalama süre 64,6 yıl olarak belirlendi.

30 yaş için 50 yıl oldu

30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ise erkeklerde 47,6 yıl, kadınlarda 52,5 yıl olurken; ortalama olarak 50 yıl olarak belirlendi. Söz konusu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı ise 4,9 yıl oldu.

50 yaş için ortalama süre 30,9 yıl

TÜİK'in açıkladığı istatistiklerde 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,9 yıl olarak belirlendi. Erkeklerde bu süre 28,6 yıl; kadınlarda ise 33,1 yıl oldu.

65 yaşındaki kadınların 3,3 yıl daha çok yaşaması bekleniyor

2017-2019 dönemini kapsayan verilere göre, 65 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 18 yıl olarak ölçüldü. Bu süre erkeklerde 16,3 yıl; kadınlarda 19,6 yıl olarak belirlendi. Ortaya çıkan bu sonuçla, 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.