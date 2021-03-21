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Ekonomi İstatistik Konseyi kuruldu
Ekonomi

İstatistik Konseyi kuruldu

Türkiye’de resmi istatistiklere ilişkin ihtiyaçları tespit etmek, değerlendirmek ve ileriye yönelik önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere oluşturulan İstatistik Konseyinin çalışma usul ve esasları belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 14:56:00 -
İstatistik Konseyi kuruldu

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, Resmi İstatistik Programı’nın hazırlanması ve uygulanmasına, resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit etme, değerlendirme ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışma yapacak olan Konseye, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlık edecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı ve başkan yardımcıları, Konseyin doğal üyesi olacak. Konseyin görüşeceği konuların özelliklerinin gerektirmesi halinde Konsey Başkanı, diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini oy hakkı olmaksızın toplantılara çağırabilecek. Konsey, resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit ederek değerlendirmek ve resmi istatistik üretiminde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi, programda tanımlanan çalışmalar için sorumlu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi, programın hazırlanması ile uygulanması, önceki dönemlere ait raporların değerlendirilmesi konularında görüşlerini bildirmek ve önerilerde bulunmakla görevli olacak. Konseyin sekretarya hizmetlerini TÜİK Başkanlığı yürütecek.

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