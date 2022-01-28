İstanbul’un yükünü AK Partili ilçe belediyeleri omuzladı

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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karla mücadelede sınıfta kalırken, AK Partili ilçe belediyeler mümtaz bir tavır sergiledi. CHP’li İBB 50 milyar liraya yaklaşan devasa bütçesine rağmen ana arterleri açamayıp on binlerce vatandaşın mağdur olmasına neden olurken, AK Partili ilçe belediyeleri kısıtlı imkanlarla vatandaşlarımızın yarasına merhem oldu. 24 AK Partili ilçe belediyesi ve MHP’li Silivri Belediyesi, ana kent belediyesinin yapması gereken ne varsa yaparak, İstanbul halkının mağduriyetinin derinleşmesini engelledi. Kar küreme makineleriyle yolları açan ilçe belediyeleri, kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara sıcak yemek ulaştırdı. Yine birçok AK Partili belediye hastaneye yetişmesi gereken acil durumdaki hastaların sevkinin gerçekleşmesini sağladı.

Yüzakı belediyeler

İşte İBB Başkanı İmamoğlu yol tuzlamak yerine balık tuzlarken, var gücüyle çalışan AK Partili belediyelerden birkaçı:

Esenler Belediyesi, yoğun kar yağışının yaşandığı 24 Ocak akşamı, İBB’nin sorumluluğundaki yollarda kalan vatandaşlarımız için sıcak çorba ikramında bulundu. Bölge farkı gözetmeksizin kar temizliği için 24 saat esasına göre çalıştı.

Bağcılar Belediyesi, Halk Ekmek büfelerine ekmek götüremeyen İBB’nin yerine ilçedeki fırınlardan ekmek temin ederek vatandaşlara ulaştırdı. Kar temizliğini ise aralıksız sürdürdü. 24-25 Ocak tarihleri arasında yolda kalan vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikramı yaptı. Aynı süreçte kar temizliğine devam ederken, yolda kalan yaşlı ve bakıma muhtaç isimlerin evlere ve hastanelere nakillerini gerçekleştirdi.

Üsküdar Belediyesi, 732 personel ve 203 araç ile karla mücadele aralıksız bir performans sergiledi. Vatandaşların mağdur olmaması için 4 gün boyunca 18 saat mesai usulüne göre çalışan belediye ekiplerine ise Başkan Hilmi Türkmen tarafından balık ekmek ızgarası yapıldı.

Tuzla Belediyesi, yolda kalan vatandaşlarımız için sıcak çorba ikramında bulundu. Ekipler yolların açılması için kesintisiz bir uğraş sergiledi. Kapanan yollar nedeniyle hastaneye ulaşamayan acil vakalara müdahale edildi.

Başkanlar sabahladı

O geceyi anlatan Bahçelievler Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı Muzaffer Doğan, şunları dile getirdi: “İBB, AK Parti’nin elindeyken hizmet vardı. Şimdi CHP’nin elinde fakat hizmeti kısıtlı imkanlarıyla AK Partili ilçe belediyeleri yapıyor. Kar yağışında bunu gördük. AK Partili ilçe belediye başkanlarının o gece evlerine gitmediğini, saha da çalıştıklarını ekiplerini koordine etiklerini biliyorum. İBB ise sınıfta kaldı. CHP’de hizmet aşkı yok. Eğer öyle bir niyetleri olsaydı, büyükelçiyle olan randevuyu ‘özür’ beyan ederek iptal eder, ekiplerin başına geçer, mücadeleyi koordine ederdi. Oysa ana arterleri bile açamadı. İlçe belediyeleri büyük gayret gösterdiler. Halka ulaştılar.”

Ak belediyecilik

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin de şu değerlendirmede bulundu: “İstanbul’da olağan üstü bir durum oldu ve kriz karşısında olağanüstü çabayı sadece AK Partili belediyeler ve MHP’li Silivri Belediyesi gösterdi. CHP’li İBB ise sorumluluk alanına giren ana arterleri bile temizleyemedi. Binlerce insanın mahsur kalmasına neden oldu. Belediyeciliğin AK Parti’nin işi olduğu anlaşıldı. İBB’nin halkı daha fazla mağdur etmesinin önüne hükümet geçti. İstanbul’da vatandaşa el uzatan AK Partili yürekler var. Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu çabası unutulmaz. Siz kayak yapmaya devam edin. Size oy veren vatandaşlar bile sizin ne olduğunuzu artık net olarak gördü.