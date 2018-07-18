İstanbul’un yıldızı hâlâ Esenyurt
Konutlarda ortalama metrekare satış fiyatları 2 bin 204 lira olan Esenyurt ilçesi İstanbul’un en ucuzu olma özelliğini sürdürüyor. Markalı konut projelerinin de yer aldığı ilçede metrekaresi 6 bin liraya kadar çıkan konutlar da mevcut.18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:32
En çok tapu işleminin yapıldığı ilçe olarak da bilinen Esenyurt’u Çatalca ve Sultanbeyli ilçeleri izliyor. Beşiktaş ise ortalama 11.409 lira metrekare fiyatıyla şehrin en pahalı ilçesi olarak kayıtlarda yerini aldı.
Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUMİVER); Tapusor.com verilerine göre rakamlar şöyle sıralanıyor:
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