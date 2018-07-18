İstanbul’un yıldızı hâlâ Esenyurt

En çok tapu işleminin yapıldığı ilçe olarak da bilinen Esenyurt’u Çatalca ve Sultanbeyli ilçeleri izliyor. Beşiktaş ise ortalama 11.409 lira metrekare fiyatıyla şehrin en pahalı ilçesi olarak kayıtlarda yerini aldı.

Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUMİVER); Tapusor.com verilerine göre rakamlar şöyle sıralanıyor: