İstanbul'un yanı başında! İşte merak edilen o saklı cennet

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Çınarlıdere Şelalesi, doğal yapısı ve eşsiz manzarasıyla keşfedilmeyi bekliyor. 10 kilometrelik zorlu parkuru ve manzarası ile Çınarlıdere, trekking tutkunlarına doğa ile iç içe dört mevsim spor yapma imkanı sunuyor.

Çınarlıdere Şelalesi, el değmemiş eşsiz manzarası ile doğaseverleri kendine hayran bırakıyor. Kocaeli'nin saklı kalmış güzellikleri arasında bulunan Çınarlıdere, yaklaşık 10 kilometrelik zorlu yürüyüş parkuru ile trekking tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor. 20 metre yükseklikteki şelale, özellikle kış aylarında gürül gürül akan soğuk suyu ile de ziyaretçilerine farklı deneyim kazandırıyor. Yaz aylarında gelen ziyaretçiler, doğa sesleri içerinde hem yürüyüş, hem piknik hem de yüzmenin keyfini çıkarabiliyor. Çınarlıdere Şelalesi'nde ziyaretçiler, kuş cıvıltıları ile şehir hayatından uzaklaşıyor.

Toplam 10 kilometre olan yürüyüş parkurunun 5'inci kilometresinde Çınarlıdere Şelalesi'ne varan ziyaretçiler, halatlarla iniş ve çıkışları gerçekleştiriyor.

"Çok beğendim"

Çınarlıdere'yi çok beğendiğini söyleyen ziyaretçi Ahmet Enes, "Doğa olarak çok güzel bir yer. Şelalede varmış ama yürüme mesafesi çok olduğu ve vaktim olmadığı için gitmeye imkanım olmadı. Ama genel olarak burayı çok beğendim. Ailecek gelinebilecek yer. Her şeyin planlaması daha güzel yapılabilir diye düşünüyorum. Doğal tabiatta yürüyüş yapma imkanı var. Ailecek gelenler için piknik, mangal yapma imkanı güzel olmuş" dedi.

"Fırsat buldukça haftada 2 kez geliyorum"

Çınarlıdere Şelalesi'ne yüzmek ve spor yapmak için bisikleti ile gelen Hamza Karaaslan, "Şelaleye İzmit'ten geldim. Fırsat buldukça haftada 2 kez geliyorum. Biraz yüzüp burada kafamı dinliyorum. Burayı çok seviyorum. Ben buraya bisikletle geliyorum. İlk girişten itibaren tırmanma başlıyor, 40 dakikada tırmanıyorum bisikletle benim için zor olmuyor. Herkese tavsiye ederim. Araçlarla bu alana girilmiyor" diye konuştu.

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