İstanbul’un tek uluslararası mavi bayraklı plajları Şile’de

Çevre güvenliği, temizlik, ulaşım, sağlık ve alt yapı hizmetleri baz alınarak verilen mavi bayrak, İstanbul’da sadece Şile’deki Uzunkum Plajı’nda bulunuyor. Şile’de bu yıl İstanbul’un en uzun sahil bandına sahip bir ilçe olarak tüm plajların temiz ve nitelikli özelliklerinin korunması, Mavi Bayraklı plajlarının sayısının ve çevre bilincinin arttırılması için çalışmalara hız verildi.

Kriterler karşılandı

COVİD-19’la mücadele önlemleri kapsamında sahillerinin uzun süre ziyaretçi girişine kapalı olduğu ilçede havaların ısınmasıyla ve normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber plajlarda bakım onarım çalışmalarına başladı. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “İstanbul’un incisi Şilemizde, İstanbul’un tek mavi bayraklı plajları bulunuyor. Bir plajın uluslararası Mavi bayrak ödülü alması için 33 kriteri karşılaması gerekiyor. Bu kriterler arasında yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği gibi kriterler bulunuyor. Şile Uzunkum Plajımız bu kriterlere uygun olarak uluslararası Mavi Bayraklı Plajlar kapsamındadır. Diğer plajlarımız için de aynı kriterleri sağlayıp, Mavi Bayrak sayımızı arttırmayı arzu ediyoruz. İnşallah yakın zamanda yeni Mavi Bayraklı plajlarımızı da vatandaşlarımıza kazandıracağız.

Vatandaşlardan rica

Gelecek nesillerimize güzel bir doğa bırakmalıyız. Bu sahillerimiz bu doğallıklarımız bizim en büyük zenginliğimiz. Dolayısıyla bunları korumak zorundayız. Bu yıl plajlarımızı coronavirüs tedbirlerine göre düzenliyoruz. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları önceliğimiz olacak. Bakanlığımızın açıklamalarına göre hareket etmeye devam edeceğiz. Ancak burada en büyük görev vatandaşlarımıza düşüyor” diye konuştu.