İstanbul'un şu haline bakın hele! Gerçekten korku filmi gibi

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB'nin beceriksizliğini köşesine taşıdı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yanan ve denize uçan otobüsler, metro duraklarının hali, çöken yollar ve musluklardan akan çamurlu suları "korku filmine" benzettiğini ifade eden Pazarcı, söz konusu paylaşımı sebebiyle sistemli bir saldırı ile karşı karşıya kaldığını belirtti. Pazarcı, yazısında şunları kaydetti:

"Yerel seçimler yaklaşıyor, adaylar da birer birer netleşiyor. Ankara tamam, Mansur Yavaş yeniden CHP'nin adayı olacak. Ancak, İstanbul ve Ekrem İmamoğlu için henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Tabi her iki isim de sıkıntılı. Birincisi, geçen süre içinde başarılı olamadılar. İkincisi de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "ittifak yok" yönündeki açıklamaları, her ikisini de paniğe sevk etti.

Meral Hanım'ın yakın çevresi, Mansur Yavaş için olmasa da İstanbul konusunda ittifak, işbirliği veya destek için kapıyı açık bıraksa dahi, Ekrem İmamoğlu açısından hala ortada sıkıntılı bir durum var. İyi Parti ve HDP destek verse bile, sergilediği görüntü ortada. Karşısına etkili bir aday çıkarsa aradan sıyrılması çok zor.

Reklam belediyeciliği ile seçim kazanılmıyor!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir paylaşım yaptım. İstanbul'un fotoğrafını çekip ortaya koydum. Yanan ve denize uçan otobüsler, metro duraklarının hali, çöken yollar ve musluklardan akan çamurlu suları "korku filmine" benzetip, bir soru sordum:

"İstanbullu bu maceraya devam etmek ister mi?"

Sen misin bunu yazan! Sistemli bir saldırı ile karşı karşıya kaldım. Sosyal medya trolleri sıraya girdi. Hakaretler, küfürler havada uçuştu. İsimsiz ve ne idüğü belirsiz hesaplar, bütün olan bitene rağmen, "Seçtik, bir daha seçeceğiz" naraları attı.

Yürümez bu iş böyle. Görülüyor zaten olmadığı ve olmayacağı. Reklam yaparak bir yere kadar gider, sonunda tıkanırsınız. Reklamla yaşanan gerçekliğin üzerini örtemezsiniz. Hele hele sağa sola saldırarak hiçbir şekilde sonuç alamazsınız.

***

İmamoğlu açısından en büyük sıkıntı da Kemal Kılıçdaroğlu ile içine girdiği çekişme. Bu, ciddi bir problem! Hem Türkiye'nin en büyük ilinde CHP'nin belediye başkanı adayı olacaksınız, hem de o partinin Genel Başkanı ile çekişeceksiniz.

Nitekim sıkıntıları şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Ankara'da Mansur Yavaş ismi açıklandı, ama İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun burnunun sürtmesi bekleniyor. Aday gösterilmesi halinde Genel Merkez ve bazı teşkilatlarla sıkıntılar yaşanacağı kesin. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi imkânlarına güveniyor. Bu durum da CHP Genel Merkezi'ni daha fazla irite ediyor. Ayrıca, İyi Parti İstanbul'da aday çıkarmaz ve ittifak devam ederse, o da CHP yönetimi açısından bir başka sorun haline gelecek. Çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkacak. Üstelik İstanbul'da İyi Parti ve HDP'nin desteği olmadan seçim almak da imkânsız. Yeni pazarlıklar yapılacak ve itiş-kaçış bir seçim öncesi yaşanacak.

İstanbul'da yaşananları "korku filmine" benzetirken, bunları hesaba katmadım. Üstüne bunları da koyunca, tablo daha da ağırlaşacak.

Seçmen, bütün bu şartlar altında seçime gidecek ve tercihini yapacak. Yeni bir İstanbul macerası yaşamak isteyecek mi acaba?

Durum bu!

Kim ne derse desin, kim farklı değerlendirmeler yaparsa yapsın... Hem İstanbul, hem de Ankara seçimleri CHP açısından sıkıntılı.

Eğer Cumhur İttifakı halk tarafından kabul görecek, değişik toplum kesimlerinden oy alma potansiyeli olan adaylarla sahaya inerse, hem İmamoğlu, hem de Yavaş sandıktan çıkamaz."

