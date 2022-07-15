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Gündem İstanbul'un simge yapılarında15 Temmuz temalı duygulandıran gösteri
Gündem

İstanbul'un simge yapılarında15 Temmuz temalı duygulandıran gösteri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul’un simge yapılarında 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan mapping gösterisi gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 22:57:00 -
İstanbul'un simge yapılarında15 Temmuz temalı duygulandıran gösteri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul’un simge yapılarında 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan mapping gösterisi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla, Haydarpaşa binası, Atatürk Kültür Merkezi ve Galata Kulesi gibi İstanbul’un simge yapılarında mapping gösterisi gerçekleştirildi. 

Saat 22.00’de başlayan gösteride 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve o geceye dair görüntüler yer aldı.

 

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