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İstanbul’un Pagan Çağı, raflarda

Erhan Altunay’ın yeni kitabı İstanbul’un Pagan Çağı raflardaki yerini aldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:12
İstanbul’un Pagan Çağı, raflarda

Erhan Altunay’ın yeni kitabı İstanbul’un Pagan Çağı raflardaki yerini aldı.


Paganizm ve ezoterik öğretiler araştırmacısı, yazar Erhan Altunay’ın yeni kitabı İstanbul’un Pagan Çağı, Destek Yayınları’ndan çıktı.


Birçok bakımdan eşsiz bir şehir olan İstanbul’un tarihi henüz tam olarak ortaya çıkmış değil... İstanbul’un Pagan Çağı’nda Türkiye’nin doğal başkenti olan bu güzel şehrin gizli kalmış yönleri inceleniyor. İstanbul’un ilk zamanlarından başlayıp Hıristiyanlığın hâkimiyetine kadar geçen sürecin konu edildiği bu kitap İstanbul’un antik tarihinin geniş kitlelere tanıtılmasını amaçlıyor.


Arka kapaktan


Marmaray kazılarıyla zenginleşen tarihi buluntular, çok farklı bir İstanbul tarihini çıkarıyor gün ışığına...


Bu kez ilk çağlara kadar geri dönebiliyoruz...


Kazılarda hangi eserlere ulaşıldı, hangileri toprağın derinliklerine üstelik sonsuza dek terk edildi?


İstanbul’un pagan çağında neler yaşandı?


Bu kadim şehrin kuruluş efsanesini dinlemeye hazır olun...


Bir şehrin kuruluşundaki tanrısallık ya da olağanüstülük, şehrin varoluşu boyunca ona eşlik edecek bir kutsallığı oluşturur ve bu da o şehrin varoluşunu haklı kılar, hatta o şehrin diğer şehirlere olan üstünlüğünü de belirler.


İşte İstanbul böyle bir şehir...


Elinizdeki kitabın konusu İstanbul’un pagan çağı... Yani ilk zamanlarından itibaren, Hristiyanlığın hâkimiyetine kadar geçen süreç...


İstanbul’un ilk dönemlerinin tarihi, birkaç akademik yayın dışında popüler bir yayın olarak hiç yayımlanmadı. İstanbul’un antik tarihinin büyük kitleler tarafından bilinmesi gerektiğini düşünerek bu kitabı yayıma hazırladık.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:12
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