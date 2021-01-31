İstanbul baraj doluluk oranı | İstanbul barajları ocak ayı başında adeta alarm vermeye başladı. Barajların doluluk oranı düşünce “Yaz ve sonbaharda susuz kalır mıyız?” endişesi milyonları sardı. Bu sebeple vatandaşlar sık sık İstanbul barajlarındaki doluluk oranını araştırıyor. Peki, İstanbul barajları doldu mu?

İstanbul’un kaç günlük suyu var?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 21,23 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 31 Ocak 2021 itibarıyla yüzde 40,39 olarak ölçüldü. Son dört günkü yağışların barajlara yüzde 6,08'lik bir katkısı oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 63,24, Terkos'ta yüzde 39,74, Sazlıdere'de yüzde 18,33, Alibey'de yüzde 51,65, Büyükçekmece'de yüzde 43,26, Ömerli'de yüzde 44,56, Darlık'ta yüzde 54,18, Elmalı'da yüzde 45,57, Kazandere'de yüzde 47,58 ve Pabuçdere'de yüzde 13,55 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son 4 günde 53 milyon metreküp artış göstererek 350 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 726 bin metreküp oldu.

Şubat ayının ilk haftası da İstanbul için yağışlı geçecek.