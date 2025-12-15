İstanbul’un İBB ile imtihanı

OKAN ÇETİNDAĞ İSTANBUL

İBB’nin farklı bölgelerde eş zamanlı yürüttüğü kazı ve düzenleme çalışmalarının uzun süre tamamlanamaması, sabah ve akşam saatlerinde kilometrelerce kuyrukların oluşmasına neden oluyor. Şoförler, dur-kalk hâline gelen trafiğin artık “rutin”e dönüştüğünü söylüyor.

Şikâyetlerin en yoğun olduğu bölgeler arasında TEM bağlantı yolları, E-5 koridoru ve sahil güzergâhları yer alıyor. Trafikte dakikalarca ilerleyemeyen vatandaşlar, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiriyor.

Birçok İstanbullu, “Her gün bir cadde kapalı, çalışmanın nerede başlayıp nerede biteceğini kimse bilmiyor” diyerek plansızlığa işaret ediyor.

Çalışmaların aylarca sürdüğü bazı noktalarda esnaf da ciddi sıkıntı yaşadığını söylüyor. Dükkânların önü uzun süre trafiğe kapalı kalınca müşteri sayısı da düşüyor.

Bütün bu tabloya rağmen şehirde çalışmaların ne zaman tamamlanacağı konusunda netlik yok.