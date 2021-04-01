İstanbul'un göbeğine dev pankart! Fesat sözleşmesinin feshinden sonra provokasyon devam ediyor!

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PKK terör örgütünün kaçırıp tecavüz ettiği kadınlara, CHP'de patlak veren taciz ve tecavüzlere, genç evlilik mağdurlarına, süresiz nafaka sebei ile evliliklerini sürdürmekte zorlanan ikinci eşlere; kör, sağır ve dilsizi oynayan sözde kadın savunucuları fesat sözleşmesinin feshinden sonra başlattığı provokasyona devam ediyor.

Dev bir sözde şikayet dilekçesi astılar

Kadın Cinayetlerini Durduracağız adlı sözde kadın savunucusu paltform, İstanbul Zincirlikuyu'daki bir binaya "Ölmek istemiyorum" yazılı dev bir sözde şikayet dilekçesi astı. Kime ait olduğu belirtilmeyen kaynaksız, uydurma bir dilekçey bina duvarına asan platform, "Bu dilekçenin sahibi kadın gibi her gün onlarca, binlerce kadın bu dilekçeleri veriyor. Hayatta kalabilmek, şiddetten uzak yaşamak için karakollarda, adliyelerde mücadele ediyor." dedi.

'Kararı geri çektireceğiz'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, fesat sözleşmesinin feshedilmesine yönelik şu provokatif ifadeleri kulllandı: "Kadınlar için yaşam hakkımız başta olmak üzere, eşit ve özgür yaşamamızın garantisi olan yasalar, sözleşmelerdir. Her bir maddesi öldürülen onlarca, binlerce kadının ardından yazıldı. Kadınların verdikleri mücadeleyle var oldu. Şimdi mücadelemizle de o kararı geri çektirecek, sözleşmeyi de uygulatacağız."