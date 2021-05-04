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Yerel İstanbul'un göbeğinde feci kaza
Yerel

İstanbul'un göbeğinde feci kaza

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde aşırı hız yapan kamyonetin üzerindeki demir çubuklar, önünde seyir halinde giden otomobile saplandı. Feci kazada, hayatını kaybeden olmazken 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 15:43:00 -

Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde dün, cadde üzerinde Murat Akkaya'nın kullandığı kamyonetin üzerinde bulunan demir çubuklar, önünde giden Furkan K.'nın kullandığı otomobilin üzerine düştü.

Camdan otomobilin içine girdi

Demir çubuklar arka camdan otomobilin içine girerken, sürücü Furkan K. ile 2 arkadaşı büyük tehlike atlattı. Otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

"Cana geleceğine mala gelsin"

Yaşanan kazayı anlatan otomobilin sürücüsü Furkan K., "Taşdelen'den gelirken burada bir araç çıkacaktı. O araca yol vermek için durdum. Arkamdan da demir yüklü araba hızla geldiği için duramadı. Ani fren yapınca demirler otomobilin üzerine düştü. Allah'a şükürler olsun canda bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Demirler sağdan girseydi, Allah korusun arkadaşıma zarar verebilirdi. Ama soldan girdiği için bir şey olmadı. Ayrıca tam camdan girmedi. Neyse ki arabanın üzerine düştü. Her zaman tedbirli olmak lazım. Bağlasa onu daha iyiydi" dedi.

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