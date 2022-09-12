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Gündem İstanbul'un göbeği Şişli'de korkunç olay
Gündem

İstanbul'un göbeği Şişli'de korkunç olay

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan binanın üçüncü katındaki iş yerinde bir kadın ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 18:01:00 -
İstanbul'un göbeği Şişli'de korkunç olay

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın üçüncü katındaki iş yerinde çalışanlardan biri durumu fark ederek, polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iş yerinde bulunan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, inceleme yaptı.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenilen kadının cesedi, morga kaldırıldı.

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