İstanbul’un gittiğini görünce 'korku' pompalıyorlar! Ekrem giderse İslam devleti gelirmiş

Yaklaşan yerel seçimler öncesi aradıkları ittifak zeminin bulamayan ve İstanbul’un ellerinden kaydığını gören seküler yobazlar iyice zıvanadan çıktı. Çeyrek asır boyunca İstanbul’un Milli Görüş ve AK Parti belediyeciliği ile yönetildiğini unutan İYİ Parti eski GİK üyesi Bülent Gürsoy, İmamoğlu’nun seçimi kaybetmesi halinde 'İslam devletinin yolunun açılacağını” (İnşallah) söyledi.

Laikçi tabanı konsolide etmek için aklınca korku pompalayan eski İP’çi Gürsoy, Cumhuriyet gazetesinin sorduğu “İmamoğlu kaybederse ne olur?” sorusuna;

“Erdoğan rahatlar. Kamuoyuna ‘Ben İstanbul'u tekrar aldım, yükselme eğilimindeyim. 2028'de de cumhurbaşkanıyım. Herkes ayağını denk alsın’ mesajını verir. İslam devleti kurma ve hilafet emellerine, hedeflerine doğru adım atar.” şeklinde akıllara durgunluk verecek bir cevap verdi.



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Gürsoy ayrıca 5 yılını tatillerle ve gezilerle geçiren İBB’nin beceriksiz Başkanı Ekrem’in “enerjik yapı ortaya koyduğunu” söyleyerek, oyunun rengini belli etti.