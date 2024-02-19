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Gündem İstanbul’un gittiğini görünce 'korku' pompalıyorlar! Ekrem giderse İslam devleti gelirmiş
Gündem

İstanbul’un gittiğini görünce 'korku' pompalıyorlar! Ekrem giderse İslam devleti gelirmiş

Yeniakit Publisher
2024-02-19 11:41:00 - 2024-02-19 12:00:22
İstanbul’un gittiğini görünce 'korku' pompalıyorlar! Ekrem giderse İslam devleti gelirmiş

Yerel seçimler öncesi aradıkları ittifak zeminin bulamayan ve İstanbul’un ellerinden kaydığını gören seküler yobazlar iyice zıvanadan çıkarken, İYİ Parti eski GİK üyesi Bülent Gürsoy, İmamoğlu’nun seçimi kaybetmesi halinde 'İslam devletinin yolunun açılacağını” (İnşallah) söyledi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi aradıkları ittifak zeminin bulamayan ve İstanbul’un ellerinden kaydığını gören seküler yobazlar iyice zıvanadan çıktı. Çeyrek asır boyunca İstanbul’un Milli Görüş ve AK Parti belediyeciliği ile yönetildiğini unutan İYİ Parti eski GİK üyesi Bülent Gürsoy, İmamoğlu’nun seçimi kaybetmesi halinde 'İslam devletinin yolunun açılacağını” (İnşallah) söyledi.

Laikçi tabanı konsolide etmek için aklınca korku pompalayan eski İP’çi Gürsoy, Cumhuriyet gazetesinin sorduğu “İmamoğlu kaybederse ne olur?” sorusuna;

“Erdoğan rahatlar. Kamuoyuna ‘Ben İstanbul'u tekrar aldım, yükselme eğilimindeyim. 2028'de de cumhurbaşkanıyım. Herkes ayağını denk alsın’ mesajını verir. İslam devleti kurma ve hilafet emellerine, hedeflerine doğru adım atar.” şeklinde akıllara durgunluk verecek bir cevap verdi.


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Gürsoy ayrıca 5 yılını tatillerle ve gezilerle geçiren İBB’nin beceriksiz Başkanı Ekrem’in “enerjik yapı ortaya koyduğunu” söyleyerek, oyunun rengini belli etti.

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Yorumlar

Selman

Zavallı batı uşakları. İslam Devletinin ne olduğunu bile bilmiyorlar?!?

Fatihan

HEP AYNI ŞEYTANLIK..CHP SEÇİLMEZSEK İSLAM ŞERİATI GELİR DİYOR...ALLAH İSLAM ŞERİATINI ÖZEL HAYATIMIZADA DEVLETİMİZEDE HAKİM KILSIN..AMİN AMİN
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