İstanbul'un gece vakti ateşi çıktı! Çok sayıda iş yeri alevlere teslim oldu

İstanbul Bağcılar'da gece vakti birbirine yakın çok sayıda iş yerinde yangın çıktı. Birçok adreste meydana gelen yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerinde durulurken, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Vatandaşlar sokağa söküldü

Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde gece saat 02:00 sıralarında birbirine yakın yaklaşık 10 ayrı iş yerinde yangın meydana geldi. Olayın polise bildirilmesi ile birlikte sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu birçok noktadaki yangın kontrol altına alındı. Gece yarısı korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa dökülürken, işyeri sahipleri ise neye uğradığına şaşırdı.

Şüpheli yangınlarda kundaklama ihtimali

Yangının çıktığı işyeri sahiplerinden biri olan Mustafa Yaşar, ‘’Yangınla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Birkaç yer de daha çıkmış, bizim işyerimize 500 metre uzaklıkta. Diğer dükkanlarda bizimki gibi aynı şekilde züccaciye dükkanı. Diğer dükkan sahipleri de akrabam oluyor zaten’’ diye konuştu.

Polisin olayla ilgili ilk incelemesine göre kundaklama şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.