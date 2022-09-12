İstanbul’un en ucuz ve pahalı ilçeleri belli oldu! İşte ilçe ilçe konut fiyatları

Artan inşaat maliyeti ve taleple birlikte konut fiyatları yükselmeye devam ediyor. İstanbul’un 12 ilçesinde yapılan araştırmaya göre yeni konut fiyatlarının en uygun olduğu yer Esenyurt. Bölgede standart bir binada metrekare fiyatı 12 bin liradan, sitelerde 30 bin liradan başlıyor.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy’de yeni konut projelerinde 1 metrekarenin fiyatı 200 bin lirayı aşıyor.

Ankara’da sıfır konutta 3 bin 900 liradan başlayan metrekare fiyatı 50 bin lirayı bulurken, İzmir’de ilçesine göre 6 bin 500 lira ile 85 bin lira arasında değişiyor.

Değerleme şirketi Ankara ve İzmir’de de yeni konut fiyatlarını mercek altına aldı. Buna göre İzmir’de yeni bir binada en ucuz evin metrekare fiyatı 6 bin 500 lira olsa da birçok ilçede 10 bin lira bandının aşıldığı görülüyor. En yüksek metrekare fiyatına bakıldığında ise rakam 85 bin liraya kadar çıkıyor. 3 büyük ilde en uygun yeni konut seçenekleri ise Ankara’da. Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle dışındaki ilçelerde metrekare fiyatı 10 bin liranın altında seçenek var. Hatta merkezi olmayan noktalarda fiyatlar 4-5 bin lira bandına düşüyor. Başkentte en yüksek fiyatlara bakıldığında ise metrekare satış fiyatı 50 bin lirayı buluyor.