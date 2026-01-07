İstanbul'un en iyi 8 yeri: Kritik, lojistik sıra dışı yer! Eşsiz manzara yüzlerce insanı mest etti

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Türkiye'nin yanı başında! Halk yaşadıkları yeri terk ediyor

Hileli iflas ve naylon faturaya sıkı takip

SDG’ye aylardır ağzını açmayan DEM, operasyon başlayınca ciyak ciyak oldu: Türkiye’yi suçlayıp ABD’yi müdahaleye çağırdılar

İspanya'dan haydut ABD'ye Venezuela dersi

Venezuela’ya düzen vadi içeride kaos! ABD’nin ‘ZOMBİ’ gerçeği

TFF, bahis soruşturması kapsamında 108 teknik direktörü PFDK'ya sevk etti

‘Onlar mı bizi kıskanıyor ha ha ha ha’ diyenlere! Almanya’da son 15 yılın en kötü tablosu

Ankara’da kritik diplomasi trafiği: Bakan Fidan bölgedeki 'Siyonist yayılmacılığa' karşı düğmeye bastı!

NATO içinde yemek savaşı çıktı! Belçika’dan ABD’nin Grönland çıkışına sert tepki geldi!

İrlanda'dan Trump'a Grönland resti
İstanbul'un en iyi 8 yeri: Ortaya çıkan en kritik lojistik noktalarından biri olan Mega kent İstanbul'da en kritik nokta Yerebatan Sarnıcı mest etti. İlk sırada yer alıyor. Eşsiz manzarasıyla yüzlerce insan tarafından dikkat çekti

İstanbul'un en iyi 10 yeri ortaya çıktı: İstanbul; tarihin izlerini taşıyarak binlerce yıldır farklı medeniyetleri bir arada barındırıyor. 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olarak seçilen İstanbul; göz kamaştırıcı boğaz manzarası, tarihi müzeleri, tabiat parkları ve renkli sokakları ile çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlıyor.

Ortaya çıkan en kritik lojistik noktalarından biri İstanbul'da

1- Yerebatan Sarnıcı

Yerebatan Sarnıcı 4,5. (32.641) Eski Kalıntılar. 
AYASOFYA ULU CAMİİ 4,6. (45.822) Mimari Yapılar.
Sultanahmet Camii. 4,5. (35.660) Dini Yerler.
Sultanahmet Bölgesi. 4,7. (16.846) 
Dolmabahçe Palace. 4,5. (8.340) 
Suleymaniye Mosque. 4,7. (12.779) 
Galata Kulesi. 4,3. (10.259)
 Historic Areas of Istanbul. 4,8. (10.727)

Ezber bozan kek (Havuçlu tarçınlı cevizli) müthiş bir tarif! Hem lezzetli hem pratik: Tek püf noktası su

