Son Haberler

Cezadan kaçamadı! Cami avlusunda drift skandalı
Yaşam

Cezadan kaçamadı! Cami avlusunda drift skandalı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Antalya Alanya'da cami avlusunu drift alanına çeviren sürücüye 58 bin lirayı aşan para cezası kesildi. Ehliyetine el konulan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde tepki çeken bir olay yaşandı. Karakocalı Mahallesi'ndeki Gökbel Yaylası'nda cami avlusunda drift atarak tehlikeli hareketlerde bulunan sürücü, kamera kayıtlarıyla tespit edilip, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

 

Kontroller sonucunda sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesinden toplam 58 bin 217 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.

 

Asma kilidi kırıp avluya girmiş

Karakocalı Mahalle Muhtarı Şeref Yiğit, cami avlusunun giriş kapısına asma kilidinin kırılarak girildiğini belirterek, "Caminin önünü drift alanına çevirmişler. Biz sezon sonu cami imamızla birlikte belediyemizle kapıya asma kilit taktık. Burası hep kapalıydı. Bu kilidi kırmışlar, kapıyı açmışlar ve camimizi drift alanına çevirmişler. Yorumu size bırakıyorum" dedi.

