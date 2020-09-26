İstanbul’un deprem haritası yayınlandı

Haritaya göre, Avrupa yakasının Asya’ya göre daha fazla deprem riski taşıdığı görülürken, Tarihi Yarımada’nın neredeyse tamamında zemin formasyonunun iyi olmadığı açıklandı. Asya Yakası’nın zemin formasyonu olarak Avrupa Yakası’na göre daha sağlam olduğu ortaya çıkarıldı. Çalışmada Zeytinburnu’nun tarihi yarımadaya bakan bölümleri ile Avcılar’ın sahil kesimleri ve Boğaziçi öngörünüm bölgelerinin depremden etkilenecek öncelikli alanlar olarak ön plana çıkıyor. Anadolu Yakası’nda Kartal-Maltepe sahil kesimi ve Kadıköy’ün batısı dikkat edilmesi gereken bölgelerin başında gelirken, İstanbul’da geçen yıl açıklanan toplanma alanlarını da incelendiği çalışmada kişi başına 1,17 metrekare toplanma alanı düştüğü tespit edildi.