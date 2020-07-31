  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İstanbul'un damarları rahatladı! Yollar boş kaldı

İstanbulluların tatile çıkmasıyla İBB trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 15:49:00 - 2020-07-31 15:49:59
İstanbul'un damarları rahatladı! Yollar boş kaldı

Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.

İstanbulların tatillerini İstanbul dışında geçirmesiyle araç trafiğinden eser kalmadı.

Kadıköy Bostancı ve Ataşehir D-100 Karayolu'nda trafik akışı rahat bir şekilde sağlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre öğleden sonra trafik yoğunluğunun yüzde 8 olduğu görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı