İstanbul'un damarları rahatladı! Yollar boş kaldı
İstanbulluların tatile çıkmasıyla İBB trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü.
Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.
İstanbulların tatillerini İstanbul dışında geçirmesiyle araç trafiğinden eser kalmadı.
Kadıköy Bostancı ve Ataşehir D-100 Karayolu'nda trafik akışı rahat bir şekilde sağlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre öğleden sonra trafik yoğunluğunun yüzde 8 olduğu görüldü.