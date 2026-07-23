İstanbul'un bulut örtüsü hızlı çekimle görüntülendi

İstanbul'da gün boyunca etkili olan yoğun bulut örtüsü, hızlandırılmış (timelapse) çekim tekniğiyle görüntülendi. Gökyüzündeki bulutların hareketi etkileyici görüntüler oluşturdu.

Diğer yandan Meteoroloji yeni uyarılarını açıkladı. Zonguldak ile Düzce'nin kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, İstanbul dahil çok sayıda ilde sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars, Ardahan ve Ankara'nın kuzey ile batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.