İstanbul’un birikmiş sorunlarını çözüyormuş! ‘Kaybedecek zamanımız yok’ diye girdi zorunlu LGBT eğitimi ile çıktı

AK Parti döneminde kazma vurulan Kirazlı-Halkalı metro hattı inşaatında açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine gülünç ifadeler kullandı. Göreve geldiği günden beri AK Parti’nin bitirme noktasına getirdiği metro projelerini açmakla övünen İmamoğlu, ‘’1994-2019 yılları arasındaki belediye hizmetlerinin yetersiz olduğunu savunarak, "1994-2019 yıllar arasında İstanbul'da yıllık ortalama 5 km'den daha az metro inşa edilmiştir. Dünyanın İstanbul'a benzer büyüklükleri olan kentlerinde ise aynı dönemlerde 25 ila 30 km raylı sistem inşa edilmiş. İstanbul 6'da bir performans ortaya koymuş. Her birimiz de şahidiz ki bunun 17 yılı aslında hükümetle İstanbul'daki yerel yönetimin aynı dönemde bu şehre hizmet etmesine rağmen elbette her birimiz her İstanbul'lu ne der diye sormalıdır. Tabii ki bu soru kadar doğru cevap vermek de önemlidir. Neden İstanbul'a bu kadar az raylı sistem yapıldı? Çünkü ne yazık ki dedim ya akıl, bilime inanç ister bu süreç ne yazık ki entegre bir ulaşım planı, bilimsel anlayış, şeffaflık, akılcı bir bütçe disiplini o dönemde yoktu.” İfadelerini kullandı.

İstanbul’un sorunu LGBT mi?

Metro projeleri üzerinden AK Parti dönemini eleştiren İmamoğlu, "İstanbul’un birikmiş sorunları o kadar fazla ki küçük düzeltmelerle geçici veya sınırlı tedbirlerle üstünü örterek çözümü mümkün değil. Büyük hamleler yapmak ve kalıcı çözümler üretmek İstanbul için şarttır" diyerek seçim öncesi yaptığı açıklamaları hatırlattı. Koltuğu oturmadan önce, “Kaybedecek 1 dakikamız bile yok” diyen ve bugün ise “İstanbul’un o kadar çok birikmiş sorunu var ki” şeklinde açıklamalar yapan İmamoğlu, son günlerde belediye personeline zorunlu LGBT eğitimi vermekle gündeme geldiğini unuttu. Bir taraftan “İstanbul’un o kadar çok birikmiş sorunu var ki” şeklinde açıklamalar yapıp diğer taraftan zorunlu LGBT eğitimi ile meşgul olmak, “İstanbul’un sorunu LGBT mi?” dedirtti.

Cuma namazı saatinde SMS

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli, zorunlu LGBT konulu “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimleri için cuma namazı saatinde SMS almaya başlamıştı. LGBT propagandası taşıyan eğitim programına tüm personellerin katılımı ise zorunlu kılınmıştı.