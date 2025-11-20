  • İSTANBUL
Gündem Ticaret Bakanlığı yakaladı! Kasım indirimlerindeki oyun ifşa oldu
Gündem

Ticaret Bakanlığı yakaladı! Kasım indirimlerindeki oyun ifşa oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ticaret Bakanlığı yakaladı! Kasım indirimlerindeki oyun ifşa oldu

Harekete geçen Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirimlerine yönelik denetimlerde tüketiciyi yanıltan uygulamalar mercek altına alındı.

Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirimlerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, ürünlerin piyasa değerinden çok daha yüksek 'eski fiyatlar' belirlenerek, bu fiyatlar üzerinden yüzde 80'lere varan indirim yapıldığı izlenimi oluşturulduğunu, fiziki mağaza ve e-ticaret ortamında tüketiciyi yanıltan yöntemlere başvurulduğunu bildirdi.

Bakanlığın Nsosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, kasım ayı indirim döneminde, özellikle kadın tüketicilerin yoğunlukla alışveriş yaptığı züccaciye ve ev tekstili kategorisinde faaliyet gösteren bazı büyük markaların, gerçekte olmayan indirim oranlarıyla tüketiciyi yanılttığı belirtildi.

Bu kapsamda, İstanbul'da yapılan denetimlere işaret edilen paylaşımda, "Denetimlerde, ürünlerin piyasa değerinden çok daha yüksek 'eski fiyatlar' belirlenerek, bu fiyatlar üzerinden yüzde 80'lere varan indirim yapıldığı izlenimi oluşturulduğu belirlenmiştir. Fiziki mağaza ve e-ticaret ortamında, tüketicinin satın alma kararını etkilemeye yönelik aldatıcı ve yanıltıcı fiyatlandırma yöntemlerine başvurulduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

 

Denetimler sonucunda, kampanya başlangıç ve bitiş tarihi bulunmayan 27 ürün için Reklam Kurulu'na sevk işlemi yapıldığı bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Haksız fiyat artışı şüphesi bulunan ürünler için firmalardan alış ve satış faturaları talep edilerek, süreç ilgili kurullarca titizlikle takip edilmektedir. Fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı bulunan ürünler hakkında ise para cezası uygulanmıştır. Bakanlık hem tüketicilerimizin hakkını, hem de piyasada adaleti ve güveni tesis eden ticaret düzenini korumak için tüm yetkileriyle sahadadır ve sahada olmaya devam edecektir."

2
Yorumlar

Yorumlar

Ticaret maliye Bakanları erdoğan size sesleniyoruz

Eskişehir de lcw defakto boyner buralardan alışveriş yapınca 50 kuruşluk poşet yerine 8-10 liraya kendi ürünleri olan adi bez çanta satıyorlar. Hiç sormuyorlar bile. Tüketiciye yapılan bu dayatmaya kim dur diyecek.

Cengiz

Ülkemizde bu kadar hırsızlık varken nasıl kalkınma olacak, kayıtdışı ekonomi nasıl önlenecek, gelir dağılımındaki adaletsizlik nasıl düzeltilecek
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
