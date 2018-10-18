İstanbul'un 'Akıllı Geri Dönüşümü' Amerika medyasında

New York Times gazetesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ (İSBAK) tarafından çevre kirliliğini engellemek amacıyla üretilen "Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerlerini" haberine taşıdı.

New York Times'ın "İstanbul'un otomatları geri dönüştürülen şişe ve kutular için kontör yüklüyor" başlıklı haberinde, İstanbul'da metro istasyonlarına yerleştirilen ve vatandaşlara, makineye çöplerini atarak bilet kartlarına kontör yükleme imkanı sunan "geri dönüşüm makinelerinden" övgüyle bahsedildi.

Uygulama ile geri dönüşüm uygulamalarının yetersiz kaldığı 15 milyondan fazla kişinin yaşadığı şehirde geri dönüşümü teşvik etmenin amaçlandığı kaydedildi.

Haberde, "İstanbul, çarşamba günü, metro kartlarını doldurması gereken yolcular için nakit dışında alternatif bir ödeme aracını halka sundu: Geri dönüşüm" ifadeleri yer aldı.

Diğer yandan, haberde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ın, makinelerin her bir yolcu tarafından atılan şişe sayısını takip edeceğine ve kişilere, tiyatro bileti gibi hizmetlerden bedava ya da indirimli istifade etme imkanı sunulacağına ilişkin sözleri aktarıldı.

Geri dönüşüm karşılığında kontör eklenen kartların metro, otobüs ve tramvaya binmek için kullanılabileceği belirtildi.

İlki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Metro İstasyonu'na konulan geri dönüşüm konteynerlerinden yıl sonuna kadar şehir genelinde 25 noktada en az 100 tane daha kurulması planlanıyor.

Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri, çöpleri pet şişe ve alüminyum metal kutular olmak üzere 2 grupta topluyor. Konteynerlere 0,33, 0,5 ve 1,5 litrelik pet şişeler ile 0,33 ile 0,5 litrelik metal içecek kutuları atılabiliyor.

Çöplerini konteynerlere atan vatandaşlara doğrudan para verilmiyor. Onun yerine kişinin İstanbulkart'ına 2 ile 9 kuruş arasında para yükleniyor.

Tek seferlik bilet için 28 adet 1,5 litrelik pet şişenin geri dönüşüme kazandırılması gerekiyor.