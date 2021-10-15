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Gündem İstanbul'u yöneten İmamoğlu'nun Diyarbakır'da işi ne? Kulisleri sallayan bomba iddia Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak
Gündem

İstanbul'u yöneten İmamoğlu'nun Diyarbakır'da işi ne? Kulisleri sallayan bomba iddia Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Devlet Bahçeli'nin de desteğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan iken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini koruyor. Millet İttifakı'nda belirsizlik devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun il il dolaşması ise kulislerde "Kılıçdaroğlu'na gözdağı" olarak yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 20:14:00 -
İstanbul'u yöneten İmamoğlu'nun Diyarbakır'da işi ne? Kulisleri sallayan bomba iddia Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu kendi ismini ön plana çıkarsa da, ittifak ortaklarını ve parti içinde yıldızı parlayan isimleri ikna edemedi. Bu noktada, adaylık konusunda iddialı isimlerden biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç bir hamle geldi.. Bu son hamle, siyaset kulislerinde "Kılıçdaroğlu'na gözdağı" olarak yorumlandı.

İmamoğlu'ndan ilginç hamleler

2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geri sayım sürerken CHP'de hesaplar iyice karıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te aday olmak istediğini söylese de, bir dönem daha belediye başkanlığı yapmasını arzu ettiği Ekrem İmamoğlu ilginç adımlar atmaya başladı.

Diyarbakır'da vatandaşlarla buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, 16 Ekim Cumartesi günü Diyarbakır'a bir ziyaret programı gerçekleştirecek. 

İmamoğlu, sanatçı Ahmet Güneştekin’in “Hafıza Odası” sergisine katılmak üzere Diyarbakır'a gidecek.

16 Ekim Cumartesi günü Keçi Burcu’nda açılacak olan sergiye katılacak olan İmamoğlu, sergi öncesinde Dağkapı Meydanı'nda Diyarbakırlılarla buluşacak. İmamoğlu, saat 18.30’daki sergi açılışından sonra, gece sanatçının onuruna verilecek resepsiyona katılacak.

Kaynak: Superhaber

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