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"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği için trafik düzenlemesi

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:53
"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği için trafik düzenlemesi

İSTANBUL (AA) - "İstanbul'u Koşuyorum" serilerinin Caddebostan'da koşulacak bu yılki üçüncü yarışı dolayısıyla yarın Kadıköy'de bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kadıköy'de düzenlenecek "İstanbul’u Koşuyorum Caddebostan Etabı" kapsamında 07.30-13.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak kavşağından Kızıltoprak mevkisi BP petrol önüne kadar olan kısım), Fener Kalamış Caddesi (cadde başından Ahmet Mithat Efendi Caddesi kavşağına kadar olan kısım) ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Ahmet Mithat Efendi Caddesi ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Çetin Emeç Bulvarı (cadde başından Suadiye Plaj Yolu Sokak kavşağına kadar olan kısım) ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Suadiye Plaj Yolu Sokak trafiğe kapatılacak.

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile D-100 kara yolu alternatif güzergah olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:53
  1. İstanbul’u Koşuyorum Caddebostan Etabı
  2. trafik
  3. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

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