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İstanbul’u Kocaeli’ne bağlayacak Gebze metrosunu Ulaştırma Bakanlığı devraldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık bir yıl önce temeli atılan ve İstanbul metrosuna entegre olması planlanan Gebze-Darıca metro hattı projesi yapımı Ulaştırma Bakanlığına devredildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:03
İstanbul’u Kocaeli’ne bağlayacak Gebze metrosunu Ulaştırma Bakanlığı devraldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık bir yıl önce temeli atılan ve İstanbul metrosuna entegre olması planlanan Gebze-Darıca metro hattı projesi yapımı Ulaştırma Bakanlığına devredildi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Gebze’de devam eden Gebze metrosunu gezerek alanda incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İl Teşkilatı yöneticileri de Büyükakın’a eşlik etti. İncelemeler sırasında metro çalışmalarının belediye bütçesini zorladığından bahseden Başkan Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a mali durumu anlattıkları daha sonra ise Cumhurbaşkanı talimatıyla Gebze metrosu projesinin Ulaştırma Bakanlığına devredildiğini söyledi.



“2021’in Ağustos ayı gibi bitecek diye düşünüyoruz”


Gebze metrosundaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Büyükakın, “17 metre aşağıya geldik şu an ve daha da aşağıya eksi 50’ye ineceğiz. 35 metre daha kazacağız. Şu an kazı alanında görünen kısım şaft kısmı ve daha da aşağıya geldiğimiz zaman metronun içerisinde geçecek olan tüpleri yapacağız. Daha sonrasında ise altta bir istasyon yapısı olacak. Bunları gerçekleştirmek gerçekten zor bir iş, bu şaftları yapıp istasyonları oluşturmamız 2020’nin sonuna kadar sürecek. Bu süreç tamamlandıktan sonra üst kısımda bulunacak istasyonları bitimi ise 2021’in Ağustos ayı gibi bitecek diye düşünüyoruz” dedi.



“Metro inşasını bundan sonra Ulaştırma Bakanlığı yapacak”


Metro çalışmasını Belediye’nin gerçekleştireceği diğer projelere engel olabileceğini anlatan Başkan Büyükakın, “Tabi metro inşaatları büyük inşaatlar. Bu inşaatın araçlarıyla birlikte bedeli aşağı yukarı 5 milyar TL civarında bir tutar oluşturuyor. Bu da Kocaeli’nin 5 yıllık yatırım bütçesine tekabül ediyor. Bunu kullandığımız zaman Büyükşehir Belediyemizin diğer yatırımları yapma konusunda sıkıtılar yaşayacağı ortada. Biz de buradan hareketle geçtiğimiz günlerde Sayın İl Başkanımızla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımıza durumu anlattık. Bunun Kocaeli’yi çok yoracağını, kaynaklarımızı hortum gibi çekeceğini ve Kocaeli’nin alacağı diğer hizmetlerde sıkıntı yaşanacağını söyledik. Kendilerine buradan teşekkürü bir kez daha borç biliyorum. Durumu Ulaştırma Bakanımıza talimat vereceklerini söylediler. Ulaştırma Bakanımızla iletişime geçtik ve başvurularımızı yaptık. Metro inşasını bundan sonra Ulaştırma Bakanlığı yapacak” diye konuştu.



“Metro çalışmalarına harcanacak para diğer alanlara kaynaklara kaydırılmış olacak”


Gerçekleşen değişimle birlikte Kocaeli’ye daha çok yatırım imkanlarının olduğunu belirten Büyükakın, “Bu sayede metro çalışmalarına harcanacak para diğer alanlara kaynaklara kaydırılmış olacak. Biz buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Ulaştırma Bakanımıza bir kez daha sonsuz teşekkürlerimizi borç biliyoruz. Bu Kocaeli’ye yapılmış çok büyük bir iyilik, biz bu sayede başka hizmetlere yöneleceğiz hem de metro inşaatı hızlı şekilde ilerleme imkanına kavuşacak. Önümüzdeki sürecete şehre yansıması azaltarak devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:03
  1. doğa

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