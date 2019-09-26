İstanbul'u deprem vurdu Galatasaray'ın stadı bile sallandı

İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Uzmanlar vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarıyor. İstanbul Valiliği de okulların tatil edildiğini duyurdu. Köprülerde ise trafik yoğunluğu mevcut.

"Devasa stat bile salıncak gibi sallandı''

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da depreme Türk Telekom Stadı'nda yakalandı. Günay, "Devasa stat bile salıncak gibi sallandı, Allah korusun." şeklinde bir paylaşım yaptı.