İstanbul'u borç batağına sürükleyen İBB Başkanı İmamoğlu ihanete imza attı

İstanbullulara ‘580 milyon dolarlık’ borçlanmayı müjde olarak duyuran CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “İBB’yi borç sarmalı içine sokanlardan artık hiç kimseye fayda yok; İstanbul’a ihanet edenlere artık bu kent emanet edilemez.” şeklinde kullandığı ifadeler akıllara geldi.

İmamoğlu, İstanbul'u iflasa sürüklüyor

AK Parti projelerine çöken, açılan yerleri törenle tekrar açan yakın zamanda da vatandaşın üzerine yürüdüğü görüntüler gündeme bomba gibi düşen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’u iflasa doğru sürüklüyor.

İstanbul’da yapılan belediye seçimlerinden önce 16 milyonu kucaklayacağını söyleyen ancak yönetime geldikten sonra belediyede tam bir işçi kıyımı yapan İmamoğlu, adından ‘hizmet götüremeyen başkan’ olarak söz ettirmeye devam ediyor.

AK Parti için 'ihanet ediyorlar' demişti

Yabancı ülkelerden aldığı paralarla İstanbul’u borç sarmalına sokan İmamoğlu hala elle tutulur bir projeye imza atamazken AK Parti'nin borç yaptığını ve bunun İstanbul'a ihanet olduğunu söylemişti.

‘İstanbul bugün çok önemli bir başarıya imza attı.’ diyerek İstanbul’un 580 milyon dolar borçlandığını duyuran İmamoğlu daha önce AK Parti için, “İBB’yi borç sarmalı içine sokanlardan artık hiç kimseye fayda yok; İstanbul’a ihanet edenlere artık bu kent emanet edilemez.” ifadelerini kullanmıştı.