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Aktüel

İstanbul'ta trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüleri yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 12:04:24 -
İstanbul'ta trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüleri yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 3 motosiklet sürücüsü yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, kentte bazı motosiklet sürücülerinin trafiği tehlikeye düşürdüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, Suriye uyruklu motosiklet sürücüleri A.M., İ.N. ve B.A.'yı yakaladı.

Sürücü A.M.'ye 1470, İ.N.'ye 1182, B.A.'ya da 2 bin 869 lira ceza uygulandı.

Motosikletlerde yolcu olarak seyahat eden Suriye uyruklu A.A., U.A. ve A.E.'ye de kask takmamaktan 132'şer lira ceza kesildi.

Ayrıca sürücülere ve yolculara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten biner lira idari para cezası uygulandı. Motosikletler trafikten men edildi.

Sürücüler adli işlem yapılmak üzere Kartal Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

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