İstanbulspor'un maçtan çekilmesi dünya basınında! Türkiye'de futbol nereye gidiyor?
İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor karşlaşmasının 73. dakikasında hakem kararlarını gerekçe göstererek takımını sahadan çekti. Türk futbol tarihine bir ilk olarak giren bu olay dünya basınında da kendine yer buldu. Geçen hafta Hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırı hatırlatılarak "Türk futbolunda kaos devam ediyor" yorumları yapıldı.
ABD merkezli haber ajansı Associated Press, İstanbulspor - Trabzonspor maçını "Türkiye futbol müsabakası takımın hakem kararını protesto etmek için sahadan çekilmesyle yarıda kaldı." başlığını kullandı.
İngiliz tabloid gazetesi DailyMail'in internet sitesindeki haberde "Penaltıları reddedilen takım başkanının sahaya girip takımı maçtan çekmesiyle Türkiye Süper Ligi için daha fazla utanç verici sahne" başlığı kullanıldı. Dailymail başlığın devamında Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya atıfta bulunarak olayın üzerinden sadece bir hafta geçtiğini vurguladı.
CBS'in spor sayfasında ise, "Hakem penaltı kararı vermeyince Türk takım başkanı oyuncuları sahadan çekti" başlığı tercih edildi.
The Sun ise "Üzücü Gün" üst başlığıyla okuyucularına aktardığı haberde, "Türk futbolunda yeni kaos. Kulüp patronunun hakemi yumruklamasından bir hafta sonra Başkan hakemi protesto etmek için takımı sahadan çekti." ifadelerine yer verdi.
talkSPORT'un haberinde ise "Kulüp başkanı sahayı bastı ve takımı maçtan çekerek protesto etti. Türk futbolunda daha fazla kaotik sahneler" denildi.
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Dünyanın önde gelen haber kuruluşlarından The Guardian'da "Süper Lig'deki penaltı kararı sonrası İstanbulspor Başkanı oyuncularını sahadan aldı." başlığı kullanıldı. Haberin detayında Süper Lig'in hakeme yumruk nedeniyle verilen bir haftalık aranın ardından başladığı hatırlatıldı.
Çok dilde yayın yapan SkySports İngilizce, Almanca ve İtalyanca sitelerinde okuyucularına haberi aktardı. SkySports'un İngilizce versiyonunda "Türkiye Süper Ligi'nde yeniden tartışma. İstanbulspor başkanı penaltı verilmemesini protesto etmek için takımı sahadan çekti" ifadeleri kullanıldı.
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine'da "İptalle birlike Türk futbolunda yeni skandal" başlığı kullanıldı. Haberin detayında Süper Lig'e hakeme atılan yumruk nedeniyle bir hafta ara verildiği ve ligin dün yeniden başladığı aktarıldı.
ZDF de Frankfurter Allgemeine gibi "Yeni skandal" başlığını kullanmayı tercih etti.
SRF İsviçre'de ise İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın'ın adı kullanıldı. Haberin başlığında, "Türkiye'de bir skandal daha: Yakın'ın kulübü sahayı terketmeye zorlandı" ifadelerine yer verildi.
Gazetefutbol da Alman basınının çoğunluğu gibi "Yeni skandal" ifadelerini öne çıkardı.
İtalya'nın ünlü spor sitelerinden Corriere dello Sport "Türkiye'de sansasyonel" başlığıyla duyurduğu haberinde şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'de inanılmaz olay. Ankaragücü başkanının hakem Meler'e saldırmasının ardından askıya alınan ligin yeniden başladığı gün, bir kulüp başkanından daha sert bir tepki geldi. İstanbulspor başkanı, Trabzonspor'la oynanan maç sırasında sahaya indi ve kabul etmedikleri bir hakem kararının ardından takımının sahayı terk etmesini emrederek rakipleri ve maçın hakemini şaşkına çevirdi."
EuroFoot'un resmi hesabı "Türkiye'de çılgın sahneler" başlığını kullandı. EuroFoot'un X platformu üzerinden "İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu maçın ortasında sahaya daldı ve hakem kararlarını protesto etmek için takımını soyunma odasına götürdü!" ifadelerine yer verildi.
İtalya'dan TuttoMercato, "Türkiye'de sansasyonel olay! İstanbulspor başkanı takımı sahadan çekti" başlığını kullandı. Haberin detayında "İstanbulspor-Trabzonspor maçında sansasyonel gelişme. Süper Lig'in 17. maçında ev sahibi ekibin başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, konuk ekibin 2-1'lik golünün ardından takımı sahadan çekti. Kulübün bir numarası, kendisine göre Loshaj'a faul yapıldığını göstermesi gereken VAR incelemesine rağmen hakem Ali Şansalan'ın gol kararına açıkça itiraz etti. Sarıalioğlu sahaya indi ve oyuncularına oyundan çekilmelerini söyledi. İstanbulspor kaptanının başkanını ve Trabzonspor başkanını geri adım atmaya ikna etme çabaları sonuçsuz kaldı. Bu nedenle maç yarıda kesildi." denildi.