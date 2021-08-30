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Spor İstanbulspor, Altınordu'yu rahat geçti
Spor

İstanbulspor, Altınordu'yu rahat geçti

TFF 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor, Altınordu'yu 3-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 03:15:00 -
İstanbulspor, Altınordu'yu rahat geçti

TFF 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor, Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.

İstanbulspor: 3 - Altınordu: 0

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Hasan Erdoğan

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Etoga, Ali Yaşar, Uygar Mert Zeybek (Dk. 75 Muammer Sarıkaya), Melih Kabasakal, Cajic (Dk. 84 Mertan Caner Öztürk), Kağan Bağış (Dk. 70 Berkay Görmez), Ethemi (Dk. 75 Kaan Gültekin), İbrahim Yılmaz (Dk. 85 Abdullah Aydın)

Altınordu: Ali Yanar, Furkan Metin (Dk. 46 Salih Kaya), Yusuf Yalçın Arslan, Yusuf Can Esendemir (Dk. 63 Kürşad Sürmeli), Ali Dere, Recep Aydın, Sami Satılmış (Dk. 46 Muzaffer Kocaer), Burak İnce (Dk. 78 Şeref Özcan), Ahmet İlhan Özek, Feyttullah Gürlük, Hüsamettin Yener (Dk. 78 Kenan Fakılı)

Goller: Dk. 12 Cajic, Dk. 59 Melih Kabasakal, Dk. 82 Berkay Görmez (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 73 Muzaffer Kocaer (Altınordu)

Sarı kart: Dk. 38 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

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