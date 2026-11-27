UEFA, Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan ve Beşiktaş'ın siyonist İsrail kulübü Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği mücadeleye, tribünlerde yaşanan skandallar damga vurdu. Karşılaşma sırasında Filistin'e destek veren siyah-beyazlı taraftarlara Gürcistan polisinin cop ve biber gazıyla düzenlediği orantısız saldırı ve İsrail ekibinin saha içindeki tahrikleri büyük tepki çekerken, olayların tüm boyutlarıyla incelenmesi amacıyla UEFA tarafından resmen soruşturma açıldı.

UEFA, 26 Kasım 2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçında yaşanan olaylara ilişkin ikinci açıklamasını yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Avrupa futbolunun yönetim organı, iki maçta yaşanan şiddet olaylarını kınarken, olayların incelenmesi için Etik ve Disiplin Müfettişleri görevlendirildiğini duyurdu.

UEFA, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, iki karşılaşmada yaşanan ciddi şiddet ve asayiş olaylarını kınadı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA, 26 Kasım 2026 tarihinde oynanan Marsilya - Levski Sofya ve Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarıyla bağlantılı olarak yaşanan, stadyum içinde taraftarlar arasındaki çatışmalar da dahil olmak üzere ciddi şiddet ve asayiş olaylarını şiddetle kınamaktadır.

Şiddetin, saldırganlığın, nefretin ve her türlü provokatif, ayrımcı veya aşırılıkçı davranışın futbolda yeri yoktur. UEFA organizasyonları saygı, fair play, dürüstlük ve güvenlik ilkelerine dayanmaktadır. Söz konusu karşılaşmalarda yaşanan olaylar, bu temel değerlere ve UEFA'nın tüzüğünde yer alan futbol maçlarının barış, karşılıklı saygı ve sportif adalet ruhu içinde oynanmasını sağlama hedefine aykırıdır.

UEFA, yaşanan olayları soruşturmak ve yürürlükteki UEFA düzenlemeleri doğrultusunda olaylara ilişkin gerçekleri ve koşulları belirlemek amacıyla mevcut tüm delilleri incelemek üzere Etik ve Disiplin Müfettişleri görevlendirmiştir."