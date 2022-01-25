İstanbullular yeterli tuzlama çalışması yapılmadığı için dün adeta kabusu yaşadı. Binlerce vatandaş yollarda araçlarının içinde mahsu kaldı. Kent genelinde sokak ve mahalle aralarının yanı sıra E-5 ve D-100 gibi yoğun araç geçişlerinin yaşandığı ana arterler de tıkandı.

İBB’ye tepkiler çığ gibi

İBB ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmaları yapmaması, mahsur kalan vatandaşlara yönelik faaliyet gerçekleştirmemesi nedeniyle tepkilerin hedefi oldu.

İstanbullular mega kentin ortasında kar ile mücadele ederken, önceden yolları tuzlayarak tedbir alması gereken ancak almayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise balıkçıda balık sefası sürüyordu.

İmamoğlu balık keyfinde

Akşam saatlerinde kar yağışının şiddetini artırması vatandaşları daha da zor duruma düşürürken İBB Başkanı İmamoğlu’nun balık yemeye gitmesi büyük tepki çekti.

İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte rakı-balık sefası sürmeye gitmesi sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerin; vatandaşların karla boğuştuğu anlara denk gelmesi tepkiyle karşılandı.

Akıllara “antrikot tiyatrosunu” getirdi

İmamoğlu’nun bu son rezaleti akıllara seçiim döneminde sergilediği ‘antrikot tiyatrosunu’ akıllara getirdi.

İmamoğlu ilk görev gününde gittiği İBB çayhanesinde sözde “kendisine ayrı yemek hazırlanmasına “ tepki göstermişti. İmamoğlu "Birine antrikot birine musakka olmaz, yanlış. Bir dahakine hep aynı gelecek" ifadelerini kullanarak trübünlere oynamıştı.

İstanbul doğal afeti yaşarken İmamoğlu’nun balıkçıda sefa sürmesi “İstanbulluya karla mücadele, çalışana musakka, yöneticiye balık var mı Ekrem” sorusunu sordurttu.