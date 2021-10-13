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Gündem İstanbullunun çilesi bitmiyor! İETT otobüsü yolda kaldı vatandaş isyan etti
Gündem

İstanbullunun çilesi bitmiyor! İETT otobüsü yolda kaldı vatandaş isyan etti

İstanbulluyu çileden çıkartan İEET otobüslerinde yaşanan arızalara bir yenisi daha eklendi. Bahçelievler'de bir İETT aracı, içinde yolcular varken arıza yaptı. Mağdur olan vatandaşlar, bir sonraki durağa yürüyerek gitti.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 21:46:00 - 2021-10-13 21:55:37

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT araçlarında yaşanan arızalara her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Bahçelievler’de Yenibosna-Arnavutköy seferini yapan 36AY numaralı İETT otobüsü körük bölümünde yaşanan arıza nedeniyle yoluna devam edemedi. Yolcular durağa yürüyerek, başka bir otobüse binmek zorunda kaldı.

İETT aracı yolda arızalandı

Son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarından biri bugün 16.00 sıralarında Bahçelievler’de yaşandı. Yenibosna-Arnavutköy hattında sefer yapan 36AY kodlu İETT otobüsü Kuyumcukent Durağını geçtikten sonra körüğünde yaşanan arıza nedeniyle seferine devam edemedi. Otobüsteki yolcular indirilerek yakında bulunan otobüs durağına yönlendirildi. Otobüsün yolcuları durağa gelen başka bir araçla yollarına devam ederken arızalanan otobüs bir süre yol kenarında bekledikten sonra belediye ekipleri tarafında çekilerek tamire götürüldü.

Vatandaşların otobüs isyanı

İşine gitmek üzere yola çıkan Yusuf Arslan, “Otobüs birden bire arıza yaptı bozuldu. Uzun zamandır da burada duruyor. Durmadan arıza yapıyor otobüsler. Eskidiler çok sorun var yani. Otobüslerin bakıma ihtiyaçları var. Daha çok otobüs lazım çok sıkışıklık oluyor. Otobüsler çok geç geliyor klimaları da açmıyorlar buz gibi havada. İlerde durak var durağa kadar gideceğim” dedi.

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