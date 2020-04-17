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İstanbulluların sosyal mesafe sınavı: Kimisi uydu, kimisi hiçe saydı

İSTANBUL (İHA) – 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanacak 48 saatlik sokağa çıkma yasağının başlangıcına saatler kala İstanbul’un iki ayrı noktasında iki ayrı görüntü oluştu.

2020-04-17 19:11:30 -
İstanbulluların sosyal mesafe sınavı: Kimisi uydu, kimisi hiçe saydı

İSTANBUL (İHA) – 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanacak 48 saatlik sokağa çıkma yasağının başlangıcına saatler kala İstanbul’un iki ayrı noktasında iki ayrı görüntü oluştu. Bazı vatandaşlar balıkçılar önünde sosyal mesafeye uymazken, bazıları da market önünde mesafeyi korudu.


Sosyal mesafeyi bir yanda korudular, diğer tarafta hiçe saydılar


Kartal sahilde havadan görüntülenen balık pazarında sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar alışverişlerini yapmaya devam ederken Maltepe’de bir marketin önünde sosyal mesafe kuralına çok dikkat eden vatandaşlar gözden kaçmadı. Market çalışanlarının uyarılarını dikkate alan vatandaşlardan bazıları temel ihtiyaçlarını almak için geldiklerini ifade ederken bazıları da çocukları için alışveriş yapacaklarını söyledi. “Ekmek alacağım, süt alacağım; direktiflere uymaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanırken, market çalışanı, “Müşterilerimizi azar azar içeriye alıyoruz, mesafeyi koruyoruz, müşterilerimize anlatıyoruz. Biz çok yoğunuz, en çok sebze, meyve talep görüyor. Makarna ve una da ilgi çok fazla” dedi.

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