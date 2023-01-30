İstanbulluların beklediği kar haberi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Bitlis ve Iğdır çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların ülkemizin iç kesimlerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hafta boyunca ülke genelinde yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Yeni haftada Ankara'nın da aralarında bulunduğu iç kesimlerdeki birçok kentte kar yağışı, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu kıyı illerinde ise yağmur etkili olacak. İstanbul'da cuma gününden itibaren ise kar, yağmurla birlikte görülecek.

Beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 4, İstanbul'da 7, İzmir'de 11, Samsun'da 7, Diyarbakır'da 7 derece civarında seyredecek.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar nedeniyle araçların üzeri kısa sürede beyaza büründü.

Çatalca'da gecenin ilerleyen saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağdı. Yağış nedeniyle park halindeki araçların üstü kısa sürede beyaza büründü.

Kaynak: DHA