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Aktüel

İstanbulluların "aquapark" keyfi

Yeniakit Publisher
2020-08-16 13:28:19 -
İstanbulluların "aquapark" keyfi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da tatillerini geçiren bazı vatandaşlar, sıcak geçen hafta sonunda serinlemek için su parklarını (aquapark) tercih etti.

Tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatile gitmeyen ya da gidemeyen bazı vatandaşlar, yazın sıcağından bir nebze olsun kurtulabilmek için su parklarını tercih ediyor.

Halk plajlarına oranla daha sıkı tedbirlerin uygulandığı su parkları, ziyaretçilerin güvenli bir şekilde eğlenebilmesine olanak sağlıyor.

Geçen yıl kapılarını açan Tuzla'daki Marina Aquapark, ziyaretçilere İstanbul'da tatil tadında, eğlence imkanı sunuyor. Kovid-19 tedbirlerinin alındığı aquaparkta ziyaretçiler yarı kapasiteyle ağırlanıyor.

Her yaştan ziyaretçiye uygun kaydıraklarıyla dikkati çeken su parkının içinde 17 su kaydırağı, 1 özel temalı interaktif çocuk grubu, sprey park ve dalga havuzu bulunuyor.

Avrupa'nın en yükseği kabul edilen ve adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez kaydıraklarından biri olan "Looping Rocket", 24,5 metre yüksekliğinden aşağı kayma keyfini yaşatıyor.

Ziyaretçilere roller coaster hissi yasatan Navigatour, doğal ışık efekti ile özelleştirilmiş tüp kaydıraklar vatandaşların eğlenceli vakit geçirmesine olanak sağlıyor.

Kıyıya vuran dalgalarıyla denizdeymiş gibi hissettiren; hem dinlendiren hem eğlendiren dalga havuzunda da ziyaretçiler keyifli vakit geçiriyor.





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