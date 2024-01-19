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Aktüel İstanbullulara nefes aldıracak karar… TEM Otoyolu Kurtköy gişelerindeki gişe adaları ve kanopiler kaldırıldı
Aktüel

İstanbullulara nefes aldıracak karar… TEM Otoyolu Kurtköy gişelerindeki gişe adaları ve kanopiler kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-19 18:03:00 -
İstanbullulara nefes aldıracak karar… TEM Otoyolu Kurtköy gişelerindeki gişe adaları ve kanopiler kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla ‘TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri’nde bulunan gişe adaları ve kanopileri kaldırdıklarını duyurdu.

Bakan Uraloğlu paylaşımında, “Vatandaşlarımız hızlı ve güvenli geçiş sağlayabilsin diye Serbest Geçiş Sistemini (SGS) kurduk; saha düzenleme çalışmalarına ise devam ediyoruz. Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulamanın yerini serbest geçişe bırakıyor; böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz. Serbest Geçiş Sistemini önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlarken trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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