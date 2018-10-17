İstanbullular yeni uygulamadan memnun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre kirliliğini önlemek amacıyla hayata geçirilen geri dönüşümlü akbil cihazları ile İstanbul'da hizmet vermeye başladı. Otomatlara boş pet şişe atan İstanbullular İstanbulkartlarını doldururken, vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Ulaşımın yoğun olduğu İstanbul’da toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular için sevindirici bir uygulanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin metro istasyonlarına koymuş olduğu geri dönüşümlü İstanbulkart dolum makineleri ile toplu taşıma araçlarını kullananlar, boş pet şişe karşılığında İstanbulkartlarını doldurabilecekler.

Çöpe atmak yerine bu makinelere attıkları pet şişeler ile hem çevreyi korumuş hem de maddi olarak kazanç sağlamış olacaklar. İstanbul'da bir çok noktaya pet şişe otomatları konulurken, vatandaşlar da uygulama yoğun ilgi gösteriyor.

Uygulamanın başlamasıyla en çok sevinenler ise öğrenciler oldu. İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda İstanbulkartını dolduran öğrenciler ise uygulamadan memnun olduklarını söyledi.