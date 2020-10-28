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Aktüel İstanbullular, vaka sayısındaki artış sonrası Kovid-19 tedbirlerine daha çok riayet ediyor
Aktüel

İstanbullular, vaka sayısındaki artış sonrası Kovid-19 tedbirlerine daha çok riayet ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:03:51 -
İstanbullular, vaka sayısındaki artış sonrası Kovid-19 tedbirlerine daha çok riayet ediyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da vaka sayısındaki artış sonrası yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşların, Kovid-19 tedbirlerine daha çok uyduğu gözlendi.

İstanbullular, 28 ilçedeki artışın yüzde 50'nin üzerinde olduğunun açıklanmasının ardından maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi konusundaki uyarıları daha çok dikkate almaya başladı.

Son gelişmeler sonrası İstanbul'da denetimlerin de arttırılmasıyla vatandaşların toplu taşıma araçları ile meydanlarda Kovid-19 tedbirlerine uyduğu görüldü.

Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentin her iki yakasında otobüs, dolmuş ve ticari taksilere yönelik denetimleri sürüyor.

Avrupa yakasında Esenyurt, Beylikdüzü, Fatih gibi nüfusun yoğun olduğu ilçelerin meydanlarındaki sakinlik dikkati çekti. Eminönü Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve çevresinde az sayıda yerli ve yabancı turistin gezdiği görüldü.

Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı metrobüslerde ise vatandaşların sosyal mesafeyi koruduğu gözlendi.

Salgın dolayısıyla vatandaşların toplu taşıma araçları yerine özel araçlarını kullanması trafikte artışa yol açtı.

Öte yandan 29 Ekim'i hafta sonu tatili ile birleştiren vatandaşların şehir dışına çıkması, trafikte yoğunluğa neden oldu.

Anadolu Yakası'nda D100 Karayolu Ankara istikameti yönündeki trafikte yoğunluk yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda ise trafik daha akıcı şekilde ilerliyor.

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