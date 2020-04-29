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Aktüel

İstanbullular uyarıları dikkate almadı, trafik yoğunluğu başladı

İstanbul’da vatandaşların yapılan tüm uyarılara rağmen dışarı çıkmaları üzerine birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

2020-04-29 15:34:15 -
İstanbullular uyarıları dikkate almadı, trafik yoğunluğu başladı

İstanbul’da vatandaşların yapılan tüm uyarılara rağmen dışarı çıkmaları üzerine birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Havadan çekilen görüntülerde İstanbul’un tarihi mekanlarından Eminönü’nde trafiği yeninde artmaya başladığı görülüyor.


İstanbul’da özel araç kullanımının geçen haftaya göre artmaya başladığı gözle görülür şekilde belli olmaya başladı. Yapılan tüm uyarılara rağmen dışarı çıkan İstanbullular kentin birçok noktasında trafik hareketliliğine yol açıyor.


Geçtiğimiz günlerde uyarıların dikkate alınmasıyla adeta tarihi şekilde sessiz günlerini yaşayan İstanbul trafiği yeninden artmaya başladı. Artan trafik kentin tarihi mekanlarından Eminönü’nde havadan çekilen görüntülerle net bir şekilde görülüyor.

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